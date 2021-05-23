حورية فرغلي: محمد رمضان تجاهلني ورفض مقابلتي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي أنه أثناء قيامها بتصوير أحد المسلسلات صدفة كان بجوار مكان عملها الفنان محمد رمضان والذي كان أيضا يقوم بتصوير عمل فني وعند ذهابها إليه للسلام عليه رفض مقابلتها.

وأضافت "طلب مني أن أعمل دور بطولة في عبده موته، وقلب الأسد وأنا عملت الفيلمين دون مقابل من أجل محمد رمضان".

وتابعت، "أنا مش زعلانه منه كفاية اللي هو فيه".

وعن العمليات التي أجرتها فرغلي، قالت فرغلي، إن إصابتها بدأت عندما كانت تمارس رياضة الفروسية وكان حلمها تمثيل مصر في الأولمبياد، ووقعت من على الحصان وحصل لها إصابة في أنفها وديسك بالظهر، وهذا مامنعها من المواصلة.

وأوضحت حورية أن الفنانة أمينة خليل ابنة خالتها لكنها لم تسأل عنها في محنتها وحتى والدتها لم تكلم أمها للاطمئنان عليها.

وأضافت، "كل الناس اللي كانت بجواري تخلت عني وهاتفي أصبح لا يرن، وتخلى عني كل أصدقائي".

وكشفت حورية فرغلي عن قائمة الفنانين والمشاهير الذين ظلوا بجانبها ودعموها وهم شريف منير وإيمان الحصري وأروى جودة ونبيلة عبيد.

وتابعت حورية فرغلي، "تعبت جدا من إصابة أنفي لدرجة أني فقدت حاسة الشم وأتنفس بصعوبة، وعملت 11 عملية في أنفي في إنجلترا والدنمارك وأمريكا ودول أخرى، وكل عملية كانت بتسبب مشكلة في حاجة أخرى.

وأشارت إلى أنها ذهبت إلى دكتور مصري من الإسكندرية وقال لها أن حل مشكلتها عند دكتور في شيكاغو بأمريكا.

وأكدت حورية فرغلي أنها قامت ببيع الفيلا الخاصة بها حتى تتمكن من السفر إلى أمريكا وإجراء 4 عمليات مع الدكتور في أمريكا.

وأوضحت أن الفنانة رانيا محمود ياسين أقرب صديقة في الوسط الفني لها ولم تتركها في محنتها.