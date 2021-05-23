حورية فرغلي: من المستحيل أن أنجب

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة حورية فرغلي، أنها لاتستطيع الإنجاب بسبب مرض وراثي.

وقالت فرغلي في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، إنها أصيبت في وقت سابق بـ 7 أورام ليفية وأجرت عمليات لإزالتها، وبعدها أظهرت الفحوصات وجود ورم داخل الرحم، وسألت الطبيبة هل إزالته ستؤثر؟، فأكدت لها الطبيبة أن العملية لن تؤثر على شي، وبعد إجراء العملية، قالت لي أن رحمي لا يمكن أن يحمل طفل وأنني من المتسحيل أن أنجب.

وأضافت الفنانة المصرية، كنت أشعر أنني لن أعود بعد العملية، ووصيت أخي وأمي أن أُدفن فى مصر، وكل ماأملك يذهب لبنات أخي، وكان أخي وابنته هم المرافقين معي فى المستشفى، وجاءت أمي بضعة أيام، ولكن بسبب الجو وكورونا جعلتها تعود مرة أخرى.



وأكدت الفنانة حورية أنها تتمنى أن تقابل شخصا فى حياتها وتتزوجه، ومن أهم مواصفاته أن يكون طيبا وصادقا ورومانسيا، ولكن المشكلة أنها دائما تقارن أي شخص بخطيبيا الذى توفى.

وتابعت فرغلي، "فكرت في تبنّي طفل، وكان لدي خادمة وحملت من شخص وحكت لي مشكلتها وقلت لها سأتبنى الطفل بوجودك، وبالفعل عندما ولدت كان بمثابه ابني وعندما كبر ووجدته متعلق بي أخذته وهربت.