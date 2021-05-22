أول ظهور للفنانة انتصار الشراح بعد تعرضها لوعكة صحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان الكويتي محمد العجيمي عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة انتصار الشراح بعد أن تعرضت لوعكة مفاجأة نقلت على إثرها إلى العناية المركزة لتلقي العلاج.

وظهرت الفنانة انتصار الشراح في صورة نشرها العجيمي أثناء زيارته لها بالمستشفى عبر حسابه بإنستغرام مبتسمة وتبدو في حالة تحسن.

وقال الفنان الكويتي، " لاتنسون الفنانة القديرة انتصار الشراح من دعائكم بالشفاء العاجل، الحمدلله قاعده تتجاوب مع العلاج.

وكانت الفنانة الكويتية انتصار الشراح نقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى تلوث بالدم في مارس الماضي.