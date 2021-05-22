كشف نتيجة فحص كورونا للفنانة دلال عبد العزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الإعلامي رامي رضوان نتيجة فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للفنانة دلال عبد العزيز، موضحاً أنها المسحة الأخيرة جاءت سلبية.

وقال رامي، اليوم، عبر صفحته في "فيسبوك": "الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة، ونعتذر عن عدم قدرتنا على الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية أ. دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام)، والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي أ. سمير غانم. (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك)".

وأضاف زوج ابنة الفنان الراحل سمير غانم: "لا أراكم الله مكروهاً في عزيز ولا ظروفاً صعبة كالتي نمر بها، الحمد لله على كل شيء، نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية، ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب".

يُذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية.