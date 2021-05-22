رد فعل يسرا على انتقادات رقصها في حفل زفاف بعد جنازة سمير غانم

المصدر: البيان الإلكتروني

في أول رد فعل من الفنانة يسرا على انتقاد جمهورها لها عقب حضورها حفل زفاف وقيامها بالرقص مع الفنان عمرو دياب على وقع أغنية "حبيبي يا نور العين" بعد انهيارها وبكائها في جنازة الراحل سمير غانم ، قامت الفنانةبإغلاق خاصية التعليقات على منشورها الأخير عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام.

ونعت يسرا الراحل سمير غانم قائلة: «صديقي وحبيبي وحبيب الكل وجع القلب على فراقك مايتوصفش، كنت قيمة وقامة فنية لن تعوض، رسمت الضحكة على وشوش الملايين يا سمورة وغيابك واجع قلوبنا كلنا. إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا حبيبي ويصبر دنيا وإيمي ويشفي دلال قادر يا كريم».

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو، للفنانة القديرة يسرا وهي ترقص مع الفنان عمرو دياب على وقع أغنية حبيبي يا نور العين مرتدية فستاناً أحمر.

وتعرضت يسرا لانتقادات حادة من قبل الجمهور بسبب تواجدها صباح الجمعة في مسجد المشير طنطاوي لتأدية واجب العزاء في الفنان سمير غانم وظهر عليها التأثر الكبير، وليلًا ظهرت وهي ترقص في الجونة.

كما حضر حفل الزفاف الفنانتان لبلبة وإلهام شاهين والذي أقيم بمنتجع الجونة بالبحر الأحمر.

وسافر النجوم الثلاثة بعد حضور جنازة الفنان الراحل سمير غانم الى الجونة لحضور حفل زفاف ابن أحد رجال الأعمال وفق صحف مصرية.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من أهل الفن، ولم يكتفوا بالحضور فقط بل قاموا بالرقص على أغاني عمرو دياب الأمر الذى جعل الجمهور يهاجمهم بسبب عدم مراعاة مشاعر ابنتي وزوجة النجم الراحل سمير غانم ليوجه لهم الجمهور عبارات عتاب ولوم ومنها "جرحكم بيلم بسرعة أووي".

يذكر أن عددا من نجوم الفن حرصوا على التواجد بمسجد المشير مبكراً قبل الصلاة على الفنان الراحل سمير غانم، ومنهم إلهام شاهين ولبلبة وبيومى فؤاد، قبل أن يوارى الثرى بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.