لماذا ينتشر كورونا بين فناني مصر؟

المصدر: وكالات

منذ ظهر فيروس كورونا غيب عدداً كبيراً من المشاهير مصر وكان الفنان سمير غانم آخر نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا "الخميس" عن عمر الـ84 عاماً.

وأكد الدكتور عصام المغازي، مستشار منظمة الصحة العالمية واستشاري الأمراض الصدرية والحساسية والدرن أن "التجمعات تمثل خطورة كبيرة جداً على جميع فئات الشعب، وليس على الفنانين فقط، فيمكن بسهولة انتقال الفيروس بين المواطنين بشكل عام وخصوصاً الفنانين أو الأطباء أو العمال الذين يعملون بشكل جماعي، في حال عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل تام". وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وقال المغازي عن الوفيات في مجال الفن: "لا توجد لدينا إحصائيات رسمية يمكن من خلالها الإفصاح عن مدى نسبة الوفيات بين الفنانين، ولكن في حال عدم اتباعهم كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة سيكونون عرضة للإصابة أكثر، وخصوصًا في حالة الفنانين ذوي الأعمار الكبيرة".

وتابع المغازي: "الفنانون مثلهم مثل باقي المواطنين فهم يتمتعون بنفس الخصائص الجسدية وأسباب إصابتهم تتشابه مع أسباب إصابة المواطنين".

كما وجه نصيحة للعاملين بمجال الفن وباقي المواطنين بسرعة أخذ اللقاح "لأنه السبيل الوحيد المتاح لمجابهة الفيروس مع الحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التواجد بالتجمعات قدر المستطاع وعدم البقاء بالأماكن المغلقة وكذلك عدم تبادل الأدوات الشخصية".



من جانبها، علقت الناقدة الفنية خيرية البشلاوي ، قائلة: "طبيعة عمل الفنانين والتي تحتم عليهم كثرة الاختلاط بالعديد من الأشخاص داخل الاستوديو، وبقاؤهم بأماكن مغلقة وكذلك عدم ارتداء الكمامات أثناء التصوير، تجعل من الصعب اتباع كافة أنواع الإجراءات الاحترازية المطلوبة، للوقاية من الإصابة بكورونا، فهم غير قادرين على الالتزام بها ومن هنا كانت فرصة تعرضهم للإصابة أكبر من غيرهم وأسهل من الناس الآخرين".

وتابعت البشلاوي: "تسببت كورونا في فقداننا رموزا كبيرة في الفن مثل الفنان سمير غانم والذي شكل لونا مهما من ألوان الكوميديا التي اعتاد عليها الناس، وأصبح بينهم وبينه تفاعل كبير، حيث يمثل أيقونة البهجة، فهو رجل يتنفس الضحك ويتنفس موهبة جعلته يقدم الكوميديا بدون تكلف وبدون تصنع يبعد بينه وبين الجمهور. كما أن أعماله تتميز بسلاسة وخلو من الغموض والعمق والرسائل غير المباشرة".



وذكرت البشلاوي: "كورونا أثر على العديد من المجالات كما أثر على مجال الفن وعلى صناعة السينما وعلى صناعة الترفيه بشكل عام في كل الأماكن سواء في أميركا أو فرنسا أو في مصر بطبيعة الحال".

وأضافت: "كورونا فيروس وبائي لم يشهده العالم من قبل، فقد شاهدنا أوبئة كثيرة ولكن كانت في أماكن محددة وبينها فترات، ولكن مثل هذا الفيروس لم نشهده، فهو يصل لكل الناس في كل العالم وفي نفس الوقت يصيب ويقتل الملايين".