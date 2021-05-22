خالد النبوي ينعى سمير غانم: أنت جزء من ضحكة في قلبنا

المصدر: البيان الألكتروني

نعى النجم المصري خالد النبوى، الفنان الكبير الراحل سمير غانم، الذي رحل عن عمر ناهز الـ84 عاما.

ونشر النبوى صورة للنجم الراحل عبر حسابه في "إنستغرام" وعلق قاءلاً "لا إله إلا الله، ده أنت يا سمورة جزء من كل يوم فى عمرنا وضحكة من قلبنا، وهتفضل، الله يرحمك برحمته الواسعة ".

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا معًا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وانحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "أهلاً يا دكتور".