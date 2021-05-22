تغريدات النجوم أغنيات جديدة ورثاء سمير غانم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تخف وتيرة نشاط حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ضجت أخيراً بعشرات التغريدات، التي تكشف أنشطتهم وتوثقاً لأخبارهم، ففي الوقت الذي عاد فيه البريق إلى الساحة الغنائية، لم تغب صورة الراحل سمير غانم ورثائه عن حسابات العديد من النجوم، بينما انبرى بعضهم في الدفاع عن نفسه ضد جملة الانتقادات التي تعرضوا لها. «البيان» جالت بين حسابات النجوم.

وخرجت منها بثلة من التغريدات، حيث كانت البداية مع الفنانة أحلام، التي بدا حسابها على «تويتر» مزدحماً بالتغريدات، فقد انشغلت أخيراً في إعادة نشر أغنيتها «حزين من الشتا»، واصفة إياها بـ «أقوى أغنية بدوية في 2021».

مشيرة إلى أن الأغنية من ألبومها الأخير، في الوقت ذاته، كانت أحلام قد كشفت عبر مجموعة تغريدات، عن وجود ابنها فاهد في أحد مستشفيات السعودية لتلقي العلاج، دون الكشف عن طبيعة مرضه، ونشرت أحلام صورة لولدها، مرفقة مع رسالة له، قالت فيها:

«جعلك يا رب في فرح وسعادة وسنواتك سعيدة يا رب، وجعل ربي يسخر لك ملائكة السماء وجنود الأرض والطيبين من عباده الصالحين، ويكبر حظك ويجعل لك شأن يا رحيم، كل عام وأنا أراك تكبر معي، وأنا فخورة فيك الحمد لله على نعمه.. فاهد، أحبك»، وفي وقت لاحق، أعادت نشر تغريدة لولدها يطمئن فيها الجميع عن صحته، متوجهاً بالشكر إلى كل من سأل عنه.

مليون مشاهدة

من جهة أخرى، توجهت الفنانة بلقيس إلى جمهورها بالشكر الجزيل، بعد وصول أغنيتها الجديدة «ممكن»، التي قدمتها مع العراقي سيف نبيل إلى 7.7 ملايين مشاهدة على يوتيوب، في وقت نشرت فيه بلقيس على «إنستغرام»، مقطعاً مصوراً يظهر كواليس «كليب الأغنية الجديدة»، معربة عن سعادتها بالنجاح الذي حققته. وفي السياق ذاته، نشرت الفنانة نوال الكويتية، أخيراً، عبر قناتها على «يوتيوب»، أغنيتها الجديدة «فيني كثير»، وهي من كلمات رحاب، وألحان زوجها مشعل العروج، بينما عبر الفنان بدر الشعيبي عبر «إنستغرام»، عن سعادته بالتعاون مع الفنانة الكورية أليكسا.

حيث قدما معاً أغنية جديدة على نمط «كي بوب». ومن جانبه، كشف الفنان الكويتي يوسف العماني، عن قيامه بتأليف وتلحين أغنية «خيرة»، التي تعيد الدماء إلى علاقته مع زميله الفنان وائل الهولي، الذي أدى الأغنية بصوته، وذكر العماني أن «وائل يتميز بصوت جميل وأداء مميز، واستطاع تقديم الأغنية ببراعة».

نحو الدراما ذهبت عيون الفنانة البحرينية شيماء سبت، التي آثرت الحديث عن مسلسل «نسل الأغراب» لأمير كرارة وأحمد السقا، معبرة عن إعجابها بالمسلسل، مؤكدة أن «أخطاءه مغفورة»، وكتبت: «انتهى المسلسل الشيق الذي لا يمل المشاهد منه، لما يتميز به من متعةٍ بصرية، ورؤيةٍ إخراجية مبدعة. دراما ممزوجة بالأكشن والحوارات العميقة والمعبِّرة، وأحداثها غير متوقَّعة».

صورة الزاهد

عربياً، بدت حسابات النجوم مشحونة بالتغريدات، فلا يزال الجمهور يتفاعل مع قضية صورة الفنانة هنا الزاهد داخل كابينة إحدى الطائرات، وبعد تعرضها لانتقادات عديدة، نتيجة قيامها بالتقاط صور لها داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات.

حيث وصفها البعض بأنها بذلك تسير على خطى محمد رمضان، حرصت هنا الزاهد على صد الانتقادات والهجوم الذي تتعرض له، وقامت عبر «ستوري إنستغرام» بنشر صورة لها مرفقة إياها بتعليق، قالت فيه: «للتوضيح الذين يقولون كيف تتصور داخل الكابينة.. الطائرة ليس لها كابينة أصلاً، وهناك شخص يجلس بجانب الطيار التنزاني..

في تنزانيا الجلوس بجانب الطيار ليس ممنوعاً». في المقابل، نفى الفنان أحمد فلوكس عبر إنستغرام، ما تردد عن تعرضه للسجن وتغريمه مبلغاً مالياً بتهمة قذف رجل أعمال، وأوضح فلوكس أن الخبر الذي يتردد «غير صحيح»، قائلاً: «لا أعلم عنه شيئاً.. أنا بخير شكراً».

صورة كرتونية

من جانبها، كشفت الفنانة منة عرفة، عبر «إنستغرام» عن خطبتها، حيث قامت بنشر صورة كرتونية تعبيراً عن هذه المناسبة، وعلقت بالقول: «تمت خطبتي»، ولكنها لم تقم بالكشف عن هوية خطيبها، إلى جانب قيامها بإغلاق خاصية التعليقات في إنستغرام. أما الفنانة سيرين عبد النور، فنفت عبر حساباتها، ما تردد من أخبار عن «توصلها لاتفاق مع شركة الصباح إخوان».

حيث أوضحت أنها حتى الآن لم تتفق مع شركة الإنتاج على أي مسلسل رمضاني، رغم وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة، مؤكدة أنها ستعطي الأولوية حالياً للمسلسلات القصيرة، التي تعرض على المنصات الرقمية.

في أروقة «التواصل الاجتماعي»، انتشرت أخيراً صورة ماسة، ابنة الفنان السوري محمد قنوع، الذي شارك في مسلسلات «على صفيح ساخن»، و«حارة القبة»، حيث عبّر الكثير من متابعي قنوع، عن إعجابهم بجمالها، قائلين إنها تحمل ملامح أوروبية، وتعودت ماسة محمد قنوع على نشر صورها وعائلتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقى صورها تفاعلاً كبيراً، كما سبق لها أن شاركت متابعيها بعض الصور القديمة لإطلالتها في الدراما، عندما كانت صغيرة.