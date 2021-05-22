سلطان النيادي يخوض مواجهة جديدة مع المرض

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لا يزال الفنان والمنتج الإماراتي سلطان النيادي قوياً في معركته مع المرض، الذي انتصر عليه في الجولات السابقة كافة التي خاضها معه، رافضاً الاستسلام له، وها هو النيادي يخوض معركة جديدة معه، إذ اضطر أخيراً إلى إجراء جراحة دقيقة، إثر تعرضه لوعكة صحية وصفت بـ«الخطيرة»، من دون الكشف عنها، وفق ما كشفت عنه الكاتبة مريم ناصر، عبر حسابها على «تويتر»، إذ كتبت:

«لا يرد القضاء إلا الدعاء، أرجو دعواتكم لأبي وأخوكم الفنان والمنتج سلطان النيادي، هو في وضع صحي حرج الآن، بعد عملية طارئة أجراها»، داعية جمهوره لأن يكثفوا دعواتهم للرب الكريم، أملاً بخروجه سالماً من هذه الوعكة، تمهيداً لعودته إلى الساحة الفنية المحلية، التي طالما شكل فيها النيادي رقماً صعباً، وعلامة فارقة، عبر ما قدمه للدراما الإماراتية من أعمال لا تزال أصداؤها تتردد في ذاكرة الجمهور، وعلى رأسها «دروب المطايا» و«حاير طاير» وغيرهما، إذ امتازت أعمال النيادي بثقل وزنها وقربها الشديد من وجدان الناس، الذين بادلوا النيادي الحب والوفاء.

صورة قديمة

تغريدة مريم ناصر تلك، لم تكن يتيمة، فقد أتبعتها بواحدة أخرى مرفقة إياها بصورة قديمة للنيادي، وكتبت: «أبي حبيبي سلطان النيادي.. علمتني كيف أكون قوية دائماً في وجه الحياة والخيبات والتعب»، وأضافت: «كن قوياً أنت هذه المرة من أجلي أنا وأمي وميثا وعفراء.. كن قوياً لأجلنا.. يا رب أنت وحدك بلطفك وعفوك قادر على شفائه».

تغريدات مريم ناصر ودعاؤها المتكرر، لم تحلق وحيدة في الفضاء الإلكتروني، فقد وجدت صداها في نفوس الكثير من الجمهور ورفاق سلطان النيادي، الذين بادروا هم أيضاً إلى رفع أيديهم إلى الله عز وجل، داعين إياه بأن «ينزل رحمته على جسد سلطان النيادي»، وأن يعيده سالماً إلى عائلته وجمهوره.

الفنان والمخرج ياسر النيادي كان من أوائل الذين تفاعلوا مع خبر مرض سلطان النيادي، ليبادر بإطلاق دعوة للجمهور لأن يكثفوا الدعاء، قائلاً: «أطلبكم أن تدعوا له.. عسى الله أن يبعد عنكم وعنا كل شر وضر»، مؤكداً في الوقت ذاته أن وضع الفنان سلطان النيادي الصحي حرج، أما الشاعر سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، فقال: الفنان الكبير سلطان النيادي يمر بأزمة صحية حرجة جداً.. لا تنسوه من دعائكم، نسأل الله العلي العظيم أن يشفيه من كل داء.

دعاء الجمهور

وعلى الدرب ذاته، سار الفنان الدكتور حبيب غلوم، الذي أطلق عبر انستغرام دعوة للجمهور من أجل الدعاء للنيادي، قائلاً في منشور له: تعرَّض الصديق والفنان والمنتج سلطان النيادي لوعكة صحية خطيرة.. أُجريت له عملية جراحية دقيقة، نسأل المولى عز وجل أن يُعجِّل شفاءه، ونسألكم الدعاء في هذه الليلة المباركة.

وكذلك الأمر كان بالنسبة للمخرج محمد العامري، الذي تمنى أن يلبس الله عز وجل سلطان النيادي ثوب الشفاء قريباً، فيما رفع الشاعر والكاتب سلطان بالقرن الجهوري يديه بالدعاء للنيادي.

يذكر أن سلطان النيادي، صاحب شركة ظبيان للإنتاج الفني، وقد ساهم كثيراً في رفد الدراما الإماراتية بأعمال ثقيلة، كما سبق، للنيادي الذي اعتزل التمثيل منذ 13 عاماً، أن أثبت حضوراً لافتاً على خشبة المسرح، محولاً مقر شركته الواقعة في مدينة العين، إلى بيت تعود نجوم الفن الإماراتي اللقاء تحت سقفه. ورغم اعتزاله التمثيل إلا أن النيادي لا يزال يدعم الدراما الإماراتية عبر إنتاجاته الدرامية، ولعل آخرها كان مسلسل بنات مسعود الذي عرض في رمضان الماضي.