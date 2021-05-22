Box Office

المصدر: (دبي ـ غسان خروب )

26 فيلماً تنافست خلال الأسبوع الماضي على احتلال سدة شباك التذاكر المحلي، إلا أن نصيب الأسد كان لمجموعة الأفلام التي تعرض للمرة الأولى، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأعمال التي ظلت على الدوام متربعة على عرش شباك التذاكر المحلي الذي باع خلال الفترة من 13 – 15 الجاري، ما يقارب 220324 تذكرة.

بعد أن ظل متربعاً على العرش لفترة من الزمن، ها هو فيلم «غودزيلا ضد كونغ» قد بدأ يتراجع وبشكل ملحوظ على شباك التذاكر المحلي.

حيث بات يحتل المرتبة التاسعة، بعد بيعه نحو 1976 تذكرة خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري ليصل إجمالي عدد تذاكر الفيلم إلى 335.648 تذكرة جمعها على مدار 8 أسابيع متتالية. في حين بينت احصائيات شباك التذاكر المحلي الصادرة عن شركة فارس لتوزيع الأفلام بدبي، احتلال الفيلم الهندي (RADHE) من بطولة سلمان خان، لسدة العرش، خلال الفترة من 13 – 15 الجاري.

حيث نجح الفيلم في بيع 83820 تذكرة في أول عرض له بالإمارات، بينما جاء فيلم (WRATH OF MAN) ثانياً بعد بيعه 54874 تذكرة في أول عرض له، في حين احتل فيلم (PETER RABBIT 2) ثالثاً.

حيث وصلت مبيعات تذاكره في أولى عروضه بالدولة إلى 30618 تذكرة، أما المركز الرابع فكان من نصيب الفيلم الياباني (DEMON SLAYER) والذي جمع في أول عرض له 14364 تذكرة، بينما نجح فيلم (AHMED NOTRE DAME) في احتلال المركز الخامس، بعد بيعه 11164 تذكرة.

أمام مجموعة من الأفلام الجديدة، تفتح الصالات المحلية أبوابها، بعضها قادم من هوليوود وأخرى تميل ناحية بوليوود ومناطق أخرى من العالم، والتي سعت إلى تقديم نظرة مختلفة للمجتمعات الإنسانية، وتالياً نستعرض 3 من أبرز الأفلام التي ستعرض قريباً في صالات السينما المحلية.

Jakob's Wife

• إخراج: ترافيس ستيفنز

• بطولة: باربرا كرامبتون ولاري فيسيندن وبوني آرونز.

ينتمي هذا الفيلم إلى سينما الرعب، وهو يدور حول امرأة متزوجة تعيش في بلدة صغيرة، وتشعر بأن حياتها آخذة بالتقلص على مدار العقود الثلاثة الأخيرة، الأمر الذي يشجعها على البدء بتغيير حياتها والعيش بجرأة أكبر، ولكن هذا التغيير يأتي مع عدد كبير من الجثث.

Spirit Untamed

• إخراج: إيلين بوجان وإنيو توريسان جونيور

• بطولة: إيزابيلا مونير، إيزا غونزاليس، ماكينا غريس، جيك جيلنهال

ينتمي هذا الفيلم إلى سينما الانيمشن، وأحداثه تدو حول لاكي بريسكوت، التي تتغير حياتها إلى الأبد، بعد انتقالها من منزلها الواقع في المدينة إلى بلدة حدودية صغيرة، حيث تقيم هناك علاقة صداقة مع حصان بري يُدعى «سبيريت».

ماما حامل

• إخراج: محمود كريم

• بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، ومحمد ثروت

فيلم مصري كوميدي تدور أحداثه حول أسرة تنتمي إلى طبقة غنية، وتنطلق الأحداث من قاعدة تقول إن الأم تستريح أخيراً بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، إلا أن هذه القاعدة تنكسر، بعد اكتشاف كافة أفراد الأسرة أن الأم حامل، الأمر الذي يغير اتجاهات الأحداث.