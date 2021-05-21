حالة دلال عبد العزيز الصحية ولحظات وفاة سمير غانم

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مصدر طبي أن الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من التليُّف الرئوي، مؤكداً أن حالتها غير مُستقرة تماما.

وقال المصدر الطبي: "بأمر طبي قررنا إخفاء خبر وفاة زوج الفنانة المصرية دلال عبد العزيز عنها، وذلك خوفاً عليها من تدهور حالتها الصحية، فالفنانة بغرفة العناية المركزة، تعاني من التليُّف الرئوي، المفترض وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، رغم محاولات رفضها من التنفس خلاله، مؤكدا أن حالتها غير مُستقرة تماما". وبحسب "سكاي نيوز عربية".



وتابع المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: " تعاني دلال من ضيق في التنفس، ونسبة الأوكسجين في الدم تتراوح ما بين الـ75 إلى 85، مشيرا أنها قليلة جدا وفقا لحالتها، وتعاني من الدوار وزيادة معدل ضربات القلب، أما عن ارتفاع درجات حرارتها بعد تجاوزها المرحلة الأولى من المرض فأصبحت طبيع

ونفى المصدر الطبي ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن وفاة الفنانة المصرية، معرباً عن استيائه بشكل عام من انتشار تلك النوعية من الأخبار مؤكدا أنها تضر بصحة المريض النفسية وعائلته.