أول تعليق لإيمي سمير غانم بعد وفاة والدها

المصدر: البيان الإلكتروني

لم تتمالك الفنانة المصرية إيمي سمير غانم أعصابها في جنازة والدها الراحل التي أقيمت اليوم الخميس 21 مايو، وطالبت جمهورهما بالدعاء له.

ونشرت إيمي عبر حسابها في إنستغرام رسالة بعنوان : "#سمير_غانم : قالت فيها :

اللهم تقبله وارحمه وادخله في الفردوس الأعلى من الجنة، يارب إنها أول ليلة له في قبره اللهم آنس وحشته وارحم ارحم وحدته وثبته عند السؤال واجعل قبره روضه من رياض الجنة، اللهم قر عينه بقربك واسعده بجوارك ومتع بصره في الجنة بالنظر إلى وجهك الكريم".

وكان جثمان الفنان الراحل قد خرج من مستشفى الصفا بالقاهرة، صباح اليوم، بحضور ابنتيه الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد.

وشارك في تشييع الجنازة عدد كبير من الفنانين، الذين قاموا بنعي سمير غانم على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخيمت حالة من الحزن الشديد على الشعب المصري بعد معرفة خبر وفاة الفنان القدير سمير غانم.