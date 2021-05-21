الفطر الأسود.. شقيق سمير غانم يكشف السر الحقيقي لوفاته

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف شقيق الفنان المصري الراحل، سمير غانم، اليوم الجمعة، عن مفاجأة جديدة بشأن وفاة شقيقه.

وأفاد بأن الفنان الراحل سمير غانم أصيب بالفطر الأسود عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات متلفزة قال بأن شقيقه كان في منتصف مرحلة الإصابة بوباء كورونا، الذي تسبب له في فشل كلوي ورئوي.

وتابع أنه أصيب بكورونا أيضاً، لكنه شفي منه، بينما شقيقه لم ينج منه، على الرغم من تعاطي كلاهما نفس أدوية العلاج.

وأكد شقيق سمير غانم أن الأخير أصيب قبل وفاته بالفطر الأسود في عينه اليمنى.

ولفت إلى أنه "من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان".

وأشار إلى أنه كان في حالة "توهان" بسبب ارتفاع اليوريا في الدم، إلا أنه كان مدركا لمن كانوا يزورونه في غرفته.

منوها إلى أن حالة شقيقه الصحية كانت صعبة في المستشفى، وكان يعاني من مشكلة في الركبة تمنعه من القيام، الأمر الذي كان يدفعه للصلاة معه وهو جالس.

وكانت أسرة الفنان المصري الراحل سمير غانم قد أعلنت أمس الخميس، وفاته بعد معاناة مع المرض، وقال زوج ابنته إيمي، الفنان حسن الرداد إن سبب وفاة الراحل ليس فيروس كورونا.

من جانبه، أكد نقيب المهن التمثيلية المصرية، الفنان أشرف زكي، أن الأزمة الصحية جاءت بعد إصابته بفيروس كورونا، ثم حدث فشل كلوي أدى إلى الوفاة، مشيرا إلى أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، مستقرة حتى الآن.

وأوضح أنه "لا يعلم هل عرفت بفقدان زوجها أم لا لعدم التدخل في خصوصيات العائلة واحترامها".