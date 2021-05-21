نقيب الممثلين المصريين يكشف سبب وفاة سمير غانم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصرية، السبب الحقيقي وراء وفاة الفنان المصري سمير غانم.

وقال زكي إن سبب الوفاة يرجع إلى إصابة الراحل بفيروس كورونا مع حدوث فشل كلوي بعد ذلك، وفقا لموقع بوابة أخبار اليوم المصري.

يذكر أن الفنان الراحل سمير غانم قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وتحدث زكي عن آخر تطورات حالة زوجة الراحل الصحية، الفنانة دلال عبد العزيز، وأشار زكي إلى أن حالتها مستقرة حتى الآن.

وتابع أنه لا يعلم هل عرفت بفقدان زوجها أم لا لعدم التدخل في خصوصيات العائلة واحترامها.