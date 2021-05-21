علي الحجار يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان المصري، علي الحجار، اليوم الجمعة، عن إصابته هو وزوجته بفيروس "كورونا" المستجد.

وشارك الحجار صورة له مع زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وكتب معها لمعجبيه: "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة، الحمد لله علي كل شيء .. دعواتكم بالشفاء".

وكانت آخر حفلات علي الحجار الغنائية عبارة عن أمسية رمضانية، أقيمت 28 أبريل الماضي على مسرح الزمالك بالقاهرة، قدم فيها باقة مميزة من أغنياته الشهيرة، إلى جانب تترات المسلسلات التلفزيونية، وعدد من الابتهالات الدينية.



والحجار مطرب وملحن وممثل مصري، من مواليد الجيزة عام 1954، نشأ وسط عائلة فنية وتتلمذ موسيقيا على أيدي والده الفنان الراحل (ابراهيم الحجار)، والتحق بكلية الفنون الجميلة بهدف إصقال موهبته الفنية في الرسم بجانب موهبته الأساسية في الغناء، حيث شارك العديد من المطربين العرب والأجانب في أغاني وحفلات مشتركة مثل مغني الأوبرا الاسباني (بلاسيدو دومينجو)، قام بالتمثيل في كثير من الأعمال الفنية ومنها مسلسل (ألف ليلة وليلة، الباقي من الزمن ساعة، ياسين وبهية)، ومسرحيات (منين أجيب ناس، الفرسان الثلاثة، حرامي واثنين لصوص).

كما شارك ملك الأوبرا (بلاسيدو دومينجو) في دويتو بعد اختيار بلاسيد للحجار من بين كل المطربين العرب لمشاركته لتميز الحجار بقوة صوته وعذوبته، وأطلق عليه لقب "الحنجرة الذهبية".

وغاب «الحجار» عن المشاركة في غناء تترات مسلسلات رمضان الماضي كما كان معتادًا كل عام.