دنيا وإيمي سمير غانم تؤديان صلاة الجنازة

المصدر: البيان الإلكتروني

أدت النجمتان دنيا وإيمي سمير غانم صلاة الجنازة على والدهما قبيل تشييع جثمانه وتوديعه لمثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر "الوفاء والأمل" بمدينة نصر.

وأدى عدد كبير من الفنانين صلاة الجنازة على الراحل سمير غانم مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك عدد كبير من كبار الفن بينهم لبلية ونهال عنبر وإلهام شاهين وسمير صبري وماجد المصري وأحمد الفيشاوي ومحمد حماقي ورامي صبري وفق صحيفة الوفد.

وتوفى الفنان سمير غانم مساء الخميس، بعد صراع مع المرض بعدما وُضع منذ عدة أسابيع على أجهزة التنفس الصناعي، وسيوارى الجثمان الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل .

يذكر أن سمير غانم مواليد عام 1937 وتخرج من كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذي لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التي قدمها لعدة أعوام، هذا إلى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.