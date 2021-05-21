رحيل رائد المسرح السوداني السر محجوب

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى تجمع الدراميين السودانيين، أول أمس، الرائد المسرحي السر محجوب، الذي وافته المنية الإثنين الماضي إثر علة لم تمهله طويلاً، بحس صحيفة "السوداني".

السر محجوب، أفنى جل عمره حباً لوطنه، ومواطنيه، مختاراً طريق الفن لصناعة الوعي عبر المسرح (أعطني مسرحاً، أُعطِكَ أمةً).. جسد الكثير من ملامح السودانيين وقضاياهم، في العديد من الأعمال الدرامية؛ على خشبة المسرح الذي أحبه، أو شاشة السينما، أو شاشة التلفزيون.

وعاصر محجوب جيلاً من الرعيل الأول من صناع المسرح والدراما بشكل أعم، ورعى تجارب العديد من الشباب الذين هم نجوم الدراما اليوم، وكان بمثابة الأب الروحي لهم.