الفنان طارق المنهالي ينعى سمير غانم: رسم البسمة والضحكة في قلوبنا

المصدر: دبي - البيان

نعى الفنان طارق المنهالي الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي اليوم متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا» المستجد، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» وكتب قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعاً النجم الكبير سمير غانم.. وداعاً لمن رسم البسمة والضحكة في حياة شباب وأطفال الإمارات والعالم العربي لسنين وسنين، رحمه الله، وجعل مثواه الجنة.. نسألكم الدعاء.. خالص العزاء لأسرته ومحبيه».

توفي قبل قليل الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز الـ 84، إثر تدهور حالته الصحية، كانت الحالة الصحية للفنان سمير غانم، قد تدهورت منذ أيام، وتم نقله على إثرها إلى أحد مستشفيات المهندسين، بسبب مشكلات صحية في الكلى، علاوة إلى إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت مصادر مقربة من أسرة سمير غانم، أنه كان يعاني من مشكلات صحية في الكلى، لذلك كان تأثير الفيروس عليه كبيراً، فنقل إلى أحد مستشفيات المهندسين، وكان سمير غانم يرقد في العناية المركزة منذ أول يوم لدخوله المستشفى، وفيها تم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.