هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أخفت عائلة الفنان المصري الراحل سمير غانم خبر وفاته عن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، حيث تتواجد حالياً داخل مستشفى العزل.

وكشف مصدر طبي أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، مستقرة، معبراً عن أمله أن تتحسن خلال الفترة المقبلة وتخرج من العناية المركزة.

ونشر الفنان عمرو وهبة صورة للفنانة دلال عبد العزيز على حسابه في فيسبوك، طالباً الدعاء لها بعد إيجابية مسحتها إثر إصابتها بفيروس كورونا صباح اليوم.

وعلق عمرو وهبة على الصورة قائلا:" يارب يارب يارب تعدي منها وتقوم لبناتها وأهلها وحبايبها بالسلامة يارب".

وتوفي اليوم الخميس الفنان سمير غانم في أحد المستشفيات متأثرا بمضاعفات صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا بعد أسابيع من الدعاء المتواصل بالشفاء له ولزوجته الممثلة دلال عبد العزيز.

وكان الثنائي الفني قد نقل إلى المستشفى مطلع مايو أيار لإصابتهما بالفيروس لكن مشكلات صحية سابقة ساهمت في تدهور الحالة الصحية للفنان الراحل.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في بيان "الحياة الفنية في مصر والوطن العربي فقدت أحد العباقرة، وأيقونة كوميدية فذة".

وأضافت "أسلوبه المميز نجح في جذب قلوب الجمهور عبر سنوات طويلة شهدت أعمالا ستبقى راسخة في الوجدان بشخصياتها ومفرداتها".

ولد سمير يوسف غانم في يناير 1937 والتحق بعد الدراسة الثانوية بكلية الشرطة لكنه تركها ليلتحق بعد ذلك بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية.