سمير غانم.. رحيل أسطورة الضحك عن الدنيا

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم يمهل فيروس كورونا الفنان المصري سمير غانم مزيداً من الوقت ليودع فيه زوجته دلال عبد العزيز وجمهوره، فبعد مرور نحو أسبوعين على بدء معركته مع كورونا، ها هو الفيروس يعلن انتصاره على جسد سمير غانم، الذي أغمض عينيه عن الدنيا إلى الأبد، ليرحل عنها واضعاً رحاله عند رب كريم، تاركاً وراء ظهره أرشيفاً ذاخراً بالأعمال الدرامية والمسرحية، كانت كفيلة بأن تدخله في قلوب الناس، وأن يسكن فيها لزمن طويل.. ها هو سمير غانم يخرج من أروقة المستشفى دون أن يلقي نظرة الوداع على زوجته التي رافقته أيام حياته ومسيرته الفنية، حيث كان لقائهما لأول مرة في مسرحية "أهلاً يا دكتور"، بينما كانت ألسنة بناته دنيا وأمل المعروفة باسم "أيمي" طوال الوقت تلهج بالدعاء لهما، حيث سبق لابنته دينا سمير غانم أن أطلقت حملة "دعاء لوالديها" عبر حسابها على موقع إنستغرام.

لم يمهل القدر سمير غانم طويلاً لان يحتفل بعامه الـ 85 في يناير المقبل، حيث فقدت اعضاءه القدرة على العطاء في ظل الضربات التي وجهها لها فيروس كورونا، حيث كانت وظائف الكلى الحيوية لديه قد تدهورت ما تسبب في دخوله العناية المركزة، حيث بقي فيها لأيام، ظل فيها الجمهور يدعو له بأن يعينه الله عز وجل وأن يمكنه من المقاومة.

رحيل سمير غانم الذي كان يمثل "اسطورة في الضحك"، لا يبدو هذه المرة مشهداً تمثيلياً يؤديه في إحدى الأعمال الدرامية، وإنما كان حقيقه، ليسير بذلك على خطى رفاقه جورج سيدهم والضيف أحمد الذين أشعلوا معاً "أضواء المسرح"، فاستحقوا جميعاً لقب "ثلاثي أضواء المسرح" تلك الفرقة التي توهجت في فضاء المسرح والسينما، واستطاعت أن تجذب انتباه الجميع اليها، عبر ما قدمته من اعمال مسرحية وسينمائية ناجحة لعل ألمعها "المتزوجون"، زادت من شدة حب الود الذي مد بينها وبين الجمهور، الذي لا يزال مرتبطاً حتى اليوم بأعمالها، التي حجزت لها حيزاً جيداً في الذاكرة الإنسانية العربية. آنذاك لم يؤثر رحيل الضيف أحمد عن الدنيا على مسيرة الفرقة، فقد واصل غانم وجورج سيدهم حمل شعلتها قبل أن تخمد إلى الأبد.

رحل سمير غانم عن الدنيا، تاركاً صديقه الفنان عادل إمام وحيداً، ومعه فيلمها "أذكياء لكن أغبياء"، ومسرحية "المشاغبون" وها هو يودع "الفوازير" ومعها شخصيته "فطوطة" ومشاهد الاستعراض وجملة الشخصيات التي لاقت استحسان الجمهور، الذي نصبه على اثرها ملكاً على الدراما الكوميدية، فأصبح نجماً لامعاً، استطاع أن يقدم على طوال مسيرته أكثر من 300 عمل فني، كان آخرها مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" الذي وقف فيه إلى جانب ابنته دنيا سمير غانم، في حين كان ظهوره الأخير على الشاشة، خلال رمضان الماضي عبر حملة إعلانية شارك فيها إلى جانب زوجته دلال عبد العزيز وابنته ايمي سمير غانم.

على التواصل الاجتماعي التي ضجت أروقتها بخبر رحيل غانم، كثر هم الذين ألقوا سلام الوداع عليه، من جمهور ونجوم وأصدقاء رافقوه مسيرته، حيث آثر بعضهم إلى وصف رحيله بـ "خسارة فادحة للدراما العربية والمصرية"، بينما اعتبر آخرون رحيله بفقدان أحد أعمدة الكوميديا العربية.