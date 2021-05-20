ليست كورونا .. كشف سبب وفاة سمير غانم

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى الفنان المصري حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم ابنة الفنان الراحل سمير غانم، أن تكون وفاة حماه بفيروس كورونا، الذي رحل عن دنيانا مساء اليوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما.

وكتب الرداد على حسابه في إنستغرام «إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا حمايا الغالي وأطيب إنسان قابلته في حياتي، أرجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، والدعاء له بالرحمة، إن شاء الله، مضيفا في ملحوظة كتبها: الوفاة ليست بسبب كورونا».

كان الفنان سمير غانم، دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يُعاني من مشكلات صحية في الكلى.

تسبب فيروس كورونا في تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم، ما أصاب جزءًا كبيرًا من الرئة، وكان يعاني من ضيق شديد في التنفس، بجانب أنه كان بدأ في جلسات الغسيل الكلوي، نتيجة تعرض الكلى للتليف.

كان الفنان سمير غانم يعاني منذ فترة كبيرة من مشاكل في الكلى وزيادة نسبة الكرتيتن في الدم مما تسبب في أزمة كلوية حادة تسببت في غسيل كلوي إضافة إلى اصابته بفيروس كورونا.

وخلال اللحظات الأخيرة حاول الأطباء معالجة الفنان سمير غانم إلا أنه رحل إلى مثواة الأخير، حيث تم اجراء أمس مسحة لكورونا ولكنها ثبت ايجابيتها.