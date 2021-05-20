تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سمير غانم مع فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم الخميس الفنان المصري الكبير سمير غانم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، بعدما تعرض لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي.

تسبب فيروس كورونا في تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم، ما أصاب جزءًا كبيرًا من الرئة، وكان يعاني من ضيق شديد في التنفس، بجانب أنه كان بدأ في جلسات الغسيل الكلوي، نتيجة تعرض الكلى للتليف.

كان الفنان سمير غانم يعاني منذ فترة كبيرة من مشاكل في الكلى وزيادة نسبة الكرتيتن في الدم مما تسبب في أزمة كلوية حادة تسببت في غسيل كلوي إضافة إلى اصابته بفيروس كورونا.

وخلال اللحظات الأخيرة حاول الأطباء معالجة الفنان سمير غانم إلا أنه رحل إلى مثواة الأخير، حيث تم اجراء أمس مسحة لكورونا ولكنها ثبت ايجابيتها.

وكان مصدر طبي قد كشف أمس تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وقال إن الوضع سيئ جدا وخاصة سمير غانم، فهو لم يتحسن خلال الفترة الماضية، ولفت إلى أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز أفضل نسبيا من زوجها.

وكشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال حسام حسني في حواره في برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة " سي بي سي: دلال عبد العزيز لا تزال في المستشفى ونسأل أن يتم الله شفاءها على خير ونقوم بزيارتها بصفة دورية ومستمرة في تلقي العلاج".

وأضاف حسام حسني:" إن شاء الله وضع دلال عبد العزيز يكون مستقرا في المستقبل القريب".

وتابع حسام حسني: "لا تزال مسحة الفنان سمير غانم إيجابية وهناك خلل بسيط في وظائف الجسم كله وربنا يشفيه وندعو المصريين بالدعاء له بالشفاء".