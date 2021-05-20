أحمد العوضي يشعل مواقع التواصل بسبب منشور عن الانفصال.. هل يقصد ياسمين عبدالعزيز؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب الفنان المصري أحمد العوضي، خلال الساعات الماضية، في ضجة كبيرة، واشتعلت مواقع التواصل، بسبب منشور له عبر صفحته على فيسبوك.

وكتب العوضي: "إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش نذالة أو قلة أصل، لا دي منتهي القوة والجدعنة مع نفسك".

وتساءل بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول المقصود من هذا المنشور، وهل العوضي يقصد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز؟ أما أنه كلام يقصد به أحداً غيرها.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي ردّ مؤخرا على شائعات انفصاله عن زوجته ياسمين عبد العزيز.

وأكد العوضي أنهما يتصفحان هذه الشائعات يوميا ويسخران منها، وقال العوضي في تصريحات سابقة: "من يكلف نفسه بترويج هذه الشائعات ظنا أنه سيغضبنا، لا يعلم إن كان أحد أسباب سعادتنا"، مؤكدا أنه وزوجته لا يهتمان بمحاولات الوقيعة بينهما.