أول تعليق من الفنانة هنا الزاهد على صورتها التي أثارت الجدل

المصدر: البيان الإلكتروني

علقت الفنانة المصرية هنا الزاهد على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام بجوار طيار داخل قمرة طائرة خاصة، بعد تعرضها لهجوم كبير.

ونشرت هنا صورة جديدة لها داخل الطائرة عبر خاصية ستوري على انستغرام، مشيرة إلى أن تلك الطائرة لا يوجد لها كابينة مخصصة للطيار فقط، وتابعت: «للتوضيح .. الناس اللي بتقول بتتصور ازاي في الكابينة.. الطائرة ملهاش كابينة أصلا وفيه واحد قاعد جنب الطيار التنزاني.. وفي تنزانيا مفيش حد ومش ممنوع تقعد جنب الطيار».

وكانت الفنانة هنا الزاهد قد نشرت أمس صورة لها من داخل كابينة قيادة بإحدى الطائرات الخاصة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام لتعيد إلى الأذهان واقعة الفنان محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر الذي سمح لـ«رمضان» بالتقاط الصور داخل كابينة القيادة وتم فصله من عمله بسبب هذه الواقعة.