هنا الزاهد من داخل "كبينة طائرة" .. أزمة جديدة تثير الشارع المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت صورة للفنانة هنا الزاهد نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام أزمة جديدة في الشارع المصري ما دعا الكثير إلى المطالبة بضرورة معرفة حقيقة هذه الصورة.

وكشفت وزارة الطيران المدني بمصر تفاصيل صورة الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد التي تظهر فيها وهي جالسة محل مساعد قائد الطائرة داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات.

وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان: «بالإشارة إلى ما تم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة الفنانة هنا الزاهد تظهر وهي جالسة محل مساعد قائد الطائرة داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات، فقد صرح باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدنى للشئون الدولية والإعلام بأن هذه الطائرة ليست طائرة مصرية وخارج المجال الجوي المصري».

وتابع البيان: «وقد تم التواصل مع الفنان أحمد فهمي، زوج الفنانة هنا الزاهد، والذي أفاد بأن هذه الرحلة على متن طائرة مروحية خارج جمهورية مصر العربية بخط سير زنزبار إلى سرينجيتي بدولة تنزانيا، وعليه فإن هذه الواقعة لا تدخل في نطاق سلطة الطيران المدني المصرى».

وكان في وقت سابق دعا الإعلامي أحمد موسى، الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، للتحرك بعد واقعة جلوس الفنانة هنا الزاهد في مقعد مساعد الطيار داخل قمرة قيادة طائرة.