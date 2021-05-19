حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدي

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى نجل الفنان القدير ماجد الكدواني، إصابة والده بمرض جلدي خطير وذلك بعدما انتشرت صورة تظهر تبدّل حالة وجهه مما آثار شائعات تروج لإصابته بمرض في الوجه.

وقال «يوسف» نجل الفنان القدير إن والده بخير، وتلك الصورة المتداولة ترجع إلى سنوات ماضية، أثناء مشاركته في فيلم «تراب الماس»، الذي عُرض عام 2018، مُطمئنًا الجمهور على حالة والده الصحية وفق صحيفة المصري اليوم.

يُذكر أن الشاب شارك للمرة الأولى في التمثيل في موسم رمضان عام 2021، في مسلسل «ولاد ناس» في دور قصير، انتهى في الحلقة الثامنة بوفاته خلال المسلسل، كما انضم إلى الجزء الثاني من «الاختيار»، حيث قام بأداء دور أحد أفراد الجماعات الإرهابية.