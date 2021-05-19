منى زكي تكشف مفاجأة عن والدتها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة منى زكي عن مفاجأة بشأن زواج والدتها، حيث تزوجت مجبرة وهي بعمر الـ 14 عاما من رجل يفوقها عمرا بسنوات كثيرة.

وروت منى زكي قصة والدتها، وربطتها بقصة مسلسل لعبة نيوتن الذي قدمته في رمضان الماضي، وقالت إن والدتها تزوجت وهي في عمر 14 سنة بسبب الظروف المادية للعائلة، وذلك بعدما خسر جدها كل أمواله وخشيت جدتها على أبنائها الخمسة فاضطرت إلى زواجهم.

وأضافت أن والدتها تزوجت من رجل يفوقها عمراً بفارق كبير، ولم تكن تعرف وقتها معنى الزواج من الأساس، وظلت مع زوجها الأول لمدة 4 شهور وهربت من المنزل بعد حملها منه، وانتقلت للعيش مع خالتها، لأنها لم تستطع تقبل العيش في هذه الظروف.

وأكملت حياتها بعد ذلك وأتممت دراستها بدعم من خالتها، وتعرفت على والد منى زكي وقتها وهو يعرف ظروفها وأنها متزوجة ولديها ابن، ولكنه أحبها رغم هذه الظروف وأعجب بقوتها، وتزوجته بعد طلاقها من زوجها الأول.

وقالت منى زكي إن والدتها سيدة قوية للغاية، ووالدها رجل محب وعلمها الاعتماد على نفسها وعلى حريتها وعلى احترام الآخرين واختياراتهم، وتحاول أن تنقل تلك التربية إلى أبنائها.

ودافعت مني زكي عن شخصية "هنا" في مسلسل لعبة نيوتن وقالت إن المسلسل والدور يدعم المرأة وحريتها وليس العكس، ولكن شخصية هنا كانت عديمة الخبرة لذلك اتخذت عدة قرارات خاطئة عندما قررت التحرر من القيود والاعتماد على نفسها.

وتذكرت منى زكي فترة حملها وولادتها في ابنها الأوسط، وقالت إنها عاشت تجربة مثل مشهد ولادتها في لعبة نيوتن، لأنها كانت في الخارج وكانت تمر بظروف صحية صعبة وانهارت أثناء ولادتها.

وأضافت منى زكي إن المخرج تامر محسن هو من اختارها للدور وأعجبت به وتحمست للمشاركة في المسلسل بسبب إعجابها بأعمال تامر محسن الأخيرة.