الفنان محمد صبحي يكشف حقيقة اعتزاله

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري محمد صبحي حقيقة اعتزاله التمثيل، مؤكداً عدم صحة أي أخبار بهذا الشأن.

وقال صبحي، اليوم، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هناك حساب مزيف على تويتر ينتحل شخصيتي وينشر أخباراً غير حقيقية ويكتب على لساني خبر اعتزالي الفن"، مشيراً إلى أن "هذه الأخبار كاذبة تماماً، وأنا الآن في بروڤات مسرحيتي القادمة بإذن الله".

جاءت هذه الشائعات بعد إعلان الفنان مجدي، شقيق محمد صبحي، اعتزال التمثيل نهائياً، إذ قال، اليوم، عبر حسابه في "فيسبوك": "أصدقائي، زملائي، بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير، قررت اعتزال الفن نهائياً، بعد احترافي له على مدى 40 عاماً، قدمت فيها أعمالاً محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم، وكان آخرها مسرحية سيرة حب".

وأضاف مجدي صبحي: "صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حالياً، ولا همه شبهي، ولا أنا شبههم، أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين، ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني، ولا أستطيع أن أقدم فناً رخيصاً، والحقائق أمامي، السينما ماتت، الدراما التليفزيونية في انحدار إلا القليل، والنادرة منها المسرح بيطلَّع آخر نفس وبالعافية".

وتابع: "في النهاية، أتقدم بخالص الشكر والعرفان للأساتذة المخرجين والممثلين الكبار وأساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذين وقفوا بجانبي على مدار 40 عاماً من الفن المحترم".

يُذكر أن للشقيقين محمد صبحي ومجدي صبحي شقيقاً ثالثاً يعمل أيضاً في مجال التمثيل هو الفنان شريف صبحي.