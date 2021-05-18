الفنان أمير كرارة يعلّق على أزمته مع مها أحمد لأول مرة

المصدر: البيان الإلكتروني

علّق الفنان المصري أمير كرارة، لأول مرة، على تصريحات الفنانة مها أحمد، والتي اعتبرها البعض هجوماً عليه وعلى الفنان أحمد السقا.

وكتب كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "مها أحمد أختنا ومجدي كامل (زوجها) أخونا وحبيبنا.. وفنانين مصر دايما في ضهر بعض".

وكان الفنان أحمد السقا رد على تصريحات مها أحمد، أمس الاثنين، قائلا عبر "فيسبوك": "العشرة بتحكم الواحد، والعيش والملح عقد، وعفى الله عما سلف يا أختي العزيزة مها".

وكانت مها أحمد اتهمت أحمد السقا وأمير كرارة دون الإشارة إلى اسميهما بشكل مباشر بأنهما أسندا إليها دور "كومبارس" عندما طلبت منهما مساعدتها في العثور على عمل، بعد إنقاص وزنها.

وتعرضت مها أحمد، لهجوم من فاطمة السقا، شقيقة الفنان أحمد السقا، بسبب منشور على "فيسبوك"، تحدثت خلاله عن نجمين، تقول إن أحدهما خذلها، بينما جعلها الثاني تدخل في حالة نفسية سيئة، مؤكدة أن الفنان الذي أشارت إليه مها أحمد في منشورها بصورة غير مباشرة هو شقيقها الفنان أحمد السقا.

ولفتت إلى أن الرجل الثاني الذي أشارت له هو الفنان المصري أمير كرارة، الذي تقول إنه يتصف بالرجولة والشهامة، مؤكدة أنه لا يجب عليها تشويه سمعة الآخرين.