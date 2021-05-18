الفنانة رانيا محمود ياسين تعلّق على خلاف شقيقها مع ياسمين عبد العزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

علّقت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين على خلاف شقيقها المؤلف عمرو محمود ياسين مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلة إنها لم تتدخل أو حتى تكتب أي شيء يخص هذا الموضوع.

وردت رانيا على سؤال إحد متابعاتها حول منشور كتبته وإن كانت تقصد به ياسمين عبد العزيز.

وقالت: "بقولك حبيبتي أنا لا بلقح على حد ولا ليا في تلقيح أنا بقول للأعور أعور في عينه ولا يهمني أي حد في الكون دي حاجه معروفه عني إني مش بخاف لكن اعرف حدودي كويس أنا لما بكتب حاجه على صفحتي بيبقى رأيي الخاص، والله لو البوست ده جه على مقاس حد يبقي دي مشكلته مش مشكلتي وأنا ما ليش دعوة بخلافات مسلسل اللي مالوش كبير، عمرو ياسين كاتب كبير له رؤيته اللي ناس كتير جدا بتحترمها هو يرد بنفسه أنا لا أتدخل في شغله أنا في شغلي فقط.. تحياتي".

يذكر أن عمرو محمود ياسين نفى وقوع خلاف بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز بسبب تغيير نهاية المسلسل، مشيرا إلى أن النهاية تم تصويرها كما كتبها في السيناريو دون أي تغيير.

أما فيما يتعلق بإلغاء ياسمين عبد العزيز متابعته من صفحتها على إنستغرام، أوضح عمرو محمود ياسين أن الأمر شخصي يخصها وحدها ولا علاقة له بالمسلسل، حيث تربطه بياسمين علاقة عمل فحسب، وفقا لموقع في الفن.

وأضاف أن ما يشغله الآن هو نجاح المسلسل والصدى الذي حققه مع الجمهور منذ بداية عرضه في رمضان.