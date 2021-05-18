ممثل مصري معلناً اعتزاله: لا أستطيع أن أقدم فناً رخيصاً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان المصري مجدي صبحي اعتزاله التمثيل نهائياً، موضحاً أنه لا يمكنه أن يقدم فناً رخيصاً.

وقال صبحي، عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك": "أصدقائي، زملائي، بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير، قررت اعتزال الفن نهائياً، بعد احترافي له على مدى 40 عاماً، قدمت فيها أعمالاً محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم، وكان آخرها مسرحية سيرة حب".

وأضاف: "صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حالياً، ولا همه شبهي، ولا أنا شبههم، أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين، ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني، ولا أستطيع أن أقدم فناً رخيصاً، والحقائق أمامي، السينما ماتت، الدراما التليفزيونية في انحدار إلا القليل، والنادرة منها المسرح بيطلَّع آخر نفس وبالعافية".

وتابع: "في النهاية، أتقدم بخالص الشكر والعرفان للأساتذة المخرجين والممثلين الكبار وأساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذين وقفوا بجانبي على مدار 40 عاماً من الفن المحترم".

وأكد أنه أبلغ نقيب المهن التمثيلية المصري، الدكتور أشرف زكي، بقرار اعتزاله، واصفاً الفن حالياً بأنه أصبح مثل فيروس كورونا.

يُذكر أن مجدي صبحي تخرج في معهد الفنون المسرحية (أكاديمية الفنون) بمحافظة الجيزة، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية التي حظيت بشهرة واسعة، وهو شقيق الفنان الكبير محمد صبحي.