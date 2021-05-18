مي عمر تكشف حقيقة تنازلها عن أجرها في "نسل الأغراب" لحل أزمة زوجها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية، مي عمر، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن تنازلها عن أجرها في مسلسل "نسل الأغراب"، في محاولة منها لحل الأزمة التي يواجهها زوجها المخرج محمد سامي، بعدما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إيقاف التعامل معه.

وعلّقت مي عمر على هذه الأنباء بسخرية، رداً على حديث الناقد الفني أيمن نور الدين، الذي قال إن محمد سامي عرض الصلح مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتجة لمسلسل "نسل الأغراب" بغرض التنازل عن أجره وأجر زوجته مي عمر وشقيقته ريم سامي في المسلسل من أجل التراجع عن قرار الإيقاف.

وأوضح أيمن نور الدين أن المخرج محمد سامي عرض تحمل كافة الأضرار المادية المستحقة بسبب مسلسل "نسل الأغراب" خلال لقائه مع حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج في الشركة المتحدة، وذلك خلال التحقيقات الجارية بعد قرار إيقاف التعامل معه.