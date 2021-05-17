الفنان أحمد السقا يخرج عن صمته ويرد على مها أحمد

المصدر: البيان الإلكتروني

علق الفنان المصري أحمد السقا على هجوم الفنانة مها أحمد عليه وعلى أمير كرارة من خلال حساباتها على مواقع التواصل، بعد سيل من الانتقادات الموجهة لمسلسل نسل الأغراب.

وكتب السقا عبر صفحته على موقع فيسبوك: العشرة بتحكم الواحد.. والعيش والملح عقد.. وعفا الله عما سلف يا اختي العزيزة(مها).

وكانت قضية هجوم الفنانة مها أحمد علي الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا، قد أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب الهجوم الشديد التي شنته الفنانة مها أحمد على النجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

واتهمت مها أحمد الفنان أحمد السقا بالتخلي عنها ووصفه "بالندل"، بينما شنت الهجوم علي الفنان أمير كرارة قائلة: "الثاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليّ، كان بيقولي يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله نشتغل مع بعض، ورد وقالي: الدور بينادي صاحبه، وبسبب هذه الجملة أصبت باكتئاب".

وأضافت مها أحمد كاتبة: "تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوي، تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه، وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها وهما (مخدماتية للأستاذة)".

وأكملت مها أحمد: "يمهل ولا يهمل ابدوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللي مبتقروش يا كمبارس جنب النجمة، نصيحه بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا، (عوضنا على الله) .يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا طالبت فيه الجميع بالالتزام بأخلاقيات المهنة والدور التنويري للفن.

وتضمن بيان النقابة الآتي: "تهيب نقابة المهن التمثيلية بأعضائها رموز الحركة الفنية وصناعها وقوة الناعمة وواجهتها الحضارية الالتفاف حول قضايا الوطن ورفعته والقضية الفلسطينية والالتزام بأخلاقيات المهنة والدور التنويري الذي يلعبه الفن والفنان في الارتقاء بالمجتمع وهو الدور الذي أشار له رئيس الجمهورية حين أشاد بالدور الايجابي الذي لعبته الدراما التليفزيونية هذا العام وهو الأمر الذي يدعونا جميعا للفخر وللتكاتف والعمل على تأكيد هذه القيمة وهذا الدور الايجابي.

وأضافت النقابة من خلال بيانها: "وهو الأمر الذي لا يتسق نهائيا مع بعض السلوكيات المرفوضة تماما والتي تسير خارج هذا السياق السياسي والاجتماعي والأخلاقي من تراشقات غير لائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين دوائر محدودة من دوائر صناعة الدراما مما قد يشوه هذا النجاح الكبير الذي حققته هذه الصناعة العظيمة هذا العام من خلال نماذج فنية عديدة مشرفة وتاريخية مثل مسلسلي الاختيار وهجمة مرتدة."

وتابعت نقابة المهن التمثيلية: "لذا يناشد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية السادة أعضاء النقابة الأفاضل بالالتزام بجادة المنطق والتعالي على كل ما هو شخصي لصالح المصلحة العامة كما تدعوهم للتضامن مع قضايا الوطن وفي مقدمتها القضية الفلسطينية."