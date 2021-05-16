بعد تدهور صحته.. إسلام إبراهيم: مش فاهم أنا عندي إيه

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الفنان المصري الشاب إسلام إبراهيم أنه لا يدرك حقيقة المرض الذي أصابه، واعداً جمهوره ومحبيه بالتواصل معهم عندما يتماثل للشفاء.

وقال إبراهيم، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دعواتكم، بقالي أسبوع مش فاهم أنا عندي إيه".

وأرفق بالمنشور صورة له وهو نائم على الفراش في المستشفى، حيث تم تعليق أنابيب الجلوكوز بذراعه.

وانهالت الدعوات من متابعي الفنان بالشفاء العاجل، ليرد عليهم في منشور آخر: "حبايب قلبي، ربنا ميحرمنيش من محبتكم، بس أنا مش قادر أرد على التليفون، وإن شاء الله هطمنكم".

يُذكر أن إسلام إبراهيم شارك، خلال الموسم الرمضاني، في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وهو بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وهالة فاخر، وأنوشكا، وشيرين، وكريم عفيفي، ورامز أمير.