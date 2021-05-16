ريهام سعيد تطالب فناناً مصرياً بتغيير اسمه

المصدر: البيان الإلكتروني

طالبت الإعلامية المصرية ريهام سعيد المطرب حمادة هلال بتغيير اسمه الفني "حمادة"، داعيةً إياه إلى العودة لاسمه الأصلي "محمد".

وقالت ريهام، في سهرة خاصة عبر قناة "النهار" بمناسبة عيد الفطر المبارك، إنه ينبغي عليه اتخاذ تلك الخطوة فوراً، موجهةً حديثها إلى الجمهور لتسأله عن رأيه في الفكرة.

وحاول هلال التهرب من السؤال، موضحاً أن ذلك قد يُغضب أصحاب اسم "حمادة" الذين قد ينزعجون حين يستخدم البعض اسمهم باستهزاء.

يُذكر أن الفنان حمادة هلال حقق نجاحاً باهراً في مسلسل "المداح" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني، ما جعله حديث الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.