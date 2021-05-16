تامر حسني يهدي «الرباعية» لأسر شهداء الشرطة والجيش

المصدر: القاهرة - البيان

أهدى النجم تامر حسني، رباعية «الشهيد» التي قدمت ضمن مسلسل «نسل الأغراب»، إلى أرواح الشهداء المصريين، ممن ضحوا بحياتهم من أجل حماية سلامة الوطن وأمنه وعزته، سواء من شهداء القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاة، وذلك تخليداً لذكراهم.

وقد طُرِحت هذه الرباعية ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل «نسل الأغراب» الذي عرض في هذا الموسم، للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا، عندما قُتِل «علي الغريب» (محمد دياب) على أيدي غفران الغريب (أمير كرارة)، إذ يجسد المشهد والرباعية قيمة تضحيات شهداء رجال الشرطة والجيش في سبيل حماية الوطن والحفاظ على المواطنين.

وحققت الرباعية نصف مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب» وذلك عقب ساعات قليلة من طرحها، كما نالت إشادات جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن تامر حسني، احتل خلال شهر رمضان بتتر مسلسل «نسل الأغراب» المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر استماعاً على موقع الموسيقى العالمي المتخصص بالأغاني العربية «آراب ساوند»، كما حصد أيضاً المركز الأول على «ترند» الموسيقى على موقع «يوتيوب»، وتصدر هاشتاج تامر حسني تتر الموسم «ترند» على «تويتر». بالإضافة إلى نسب مُشاهدة التتر التي تخطت 14 مليوناً عبر «يوتيوب» متفوّقاً بفارق واسع على غالبية «تترات» الأعمال الدرامية الأخرى.