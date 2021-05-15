والدة السقا ترد على مها أحمد.. "كومبارس فاشلة"

المصدر: البيان الإلكتروني

علقت نادية السقا، والدة الفنان المصري أحمد السقا، على منشور الفنانة المصرية مها أحمد الذي هاجمت فيه فنانين من زملائها في الوسط الفني دون ذكر أسمائهما، وتبيّن أنها تقصد الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة.

وكتبت نادية السقا عبر حسابها على فيسبوك: "ع الأصل دور كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار وتعلق فشلها عليهم تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة".

وأضافت: "مهما حاولتي يا كومبارس ليس لك مكان بين الفنانين المحترمين وان طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب".

وكانت الفنانة مها أحمد فتحت النار على فنانين مشهورين من زملائها في الوسط الفني، وهاجمتهم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تذكر أسماء هؤلاء الفنانين، بل ذكرت أنهم شاركوا في دراما رمضان هذا العام.