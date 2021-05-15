أول تعليق لمي عمر بعد وقف التعامل مع زوجها: «ايه الشماته دي»

المصدر: البيان الإلكتروني

في انتقاد لردود الأفعال الشامتة بعد قرار وقف المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية التعامل مع زوجها المخرج محمد سامي، بعد مسلسله الأخير «نسل الأغراب» والذي لعبت «مي» بطولته.

أعادت الفنانة المصرية نشر «تدوينة» عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" لأحد الأشخاص يدعى أحمد عبدالتواب عبر حسابها كتب خلالها: «ايه الشماته وايه كمية الفرحة اللي شايفها فيكو دي! فعلا العين مبتكرهش غير اللي أحسن منها».

وكانت المجموعة المتحدة أوقفت التعامل مع زوجها المخرج محمد سامي قبل ساعات، ولم توضح أسباب قرارها إلا أن مصادر أكدت أن زيادة مشاهد زوجته مي عمر على حساب باقي الأبطال إلى جانب وجود خلافات بين الممثلين من أسباب هذا القرار.

يذكر أن مسلسل «نسل الأغراب» شارك في بطولته أحمد السقا وأمير كرارة وعرض في رمضان الماضي.