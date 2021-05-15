في أحدث ظهور لها بدون الحجاب.. شهيرة توجه رسالة إلى جمهورها

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت الفنانة المعتزلة شهيرة رسالة إلى جمهورها ومتابعيها في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت زوجة الفنان الراحل محمود ياسين بدون حجاب، وخاطبت متابعيها قائلة: «في مرحلة ما من العمر تجد نفسك لا تحتاج لأحد بجانبك طول الوقت. ولكن تعتمد بشكل كبير على ذكرياتك تعيش فيها وبها حتى تجد فجأة أن ميعاد نومك قد غلبك. واليوم انتهى ليكون موعدك مع الذكريات في اليوم التالي. وهكذا تمضي الأيام».

وكانت الفنانة شهيرة قد أعلنت مؤخرا عن استعدادها للعودة إلى العمل الفني بعد غياب سنوات خلال لقاء لها بأحد البرامج التلفزيونية بعد أسابيع من رحيل زوجها الفنان محمود ياسين مبررة ذلك بأن إحدى المقربات لها أبلغتها أن فنانة «عملت لها عملا وانفك» وكان هذا العمل وراء غيابها عن التمثيل لسنوات طويلة، على حد قولها.

وغابت شهيرة عن العمل الفني لفترة طويلة، كما ارتدت الحجاب منذ سنوات.