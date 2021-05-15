على متن يخت.. ياسمين صبري وأبوهشيمة يشاركان صورا خاصة من إجازتهما بعيد الفطر

المصدر: البيان الإلكتروني

شاركت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، وزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، أمس الجمعة، صورا خاصة من إجازتهما سويا بمناسبة عيد الفطر.

وأظهرت الصور أبو هشيمة مع زوجته ياسمين صبري على متن يخت خاص في عرض البحر، وهم حفاة القدمين.

وحرص كلا الزوجين على توجيه رسائل إلى الطرف الآخر.

وجاءت رسائلهما في شكل أوصاف، حيث وصف أبو هشيمة زوجته في الصورة بأنها "جميلته من الداخل والخارج"، بينما أشارت ياسمين صبري إلى زوجها بأنه "نصفها القوي".