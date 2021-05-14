لهذا السبب.. خالد الصاوي يمتنع عن معايدة جمهوره

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري خالد الصاوي عن السبب وراء امتناعه عن معايدة جمهوره ومحبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، موضحاً أنه تعرَّض لوعكة صحية في الأيام الأخيرة.

وأعرب الصاوي عن اعتذاره، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "عيد سعيد أحبابي، وبعتذر ما عيدتش على كل حد بحبه وبيحبني، خدت دور برد عجيب في بطني! لا هو أنفلونزا ولا كورونا ولا تسمم".

وأضاف: "ما ياخد الروح الا اللي باريها.. ومنتظر آراءكم في (أحمد نوتردام) مع رامز وغادة عادل".

يُذكر أن خالد الصاوي شارك خلال الموسم الرمضاني في مسلسل "اللي مالوش كبير"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، وآخرين.

وشارك أيضاً في مسلسل "القاهرة كابول"، بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وآخرين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة سينرجي.