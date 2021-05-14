محمد رمضان تريند رقم واحد على يوتيوب بأغنيته الجديدة "فيرساتشي"

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد ساعات من طرح محمد رمضان كليب أغنيته الجديدة "فيرساتشي" على يوتيوب تصدر النجم محمد رمضان، تريند رقم واحد على موقع الفيديوهات الشهير .



وتقول كلمات الأغنية: "طقطق .. كل اللي جاي فوق طاقتك مع المزيكا اتحرك محدش هنا هيروح ارفع ايدك فوق وصوت بيبي انا ميجا ستار بعوم عكس التيار قلبي ابيض باسبوري اسود مش بتفتش في المطار في البنك بيسألوا .. من اين لك هذا مبردش عليهم .. غلاسه بغلاسه ورق كتير هات اساتك و دباسه بيسمعني بنات صواريخ شكلي هعمل بيزنس مع ناسا في السما بخمس بالاباتشي " اباتشي "القمه مكاني مش همشي مش همشي شغل شغل مبنامشي كل هدومي Versace".

وكان محمد رمضان، قد أعلن عن تبرعه بكامل أرباح أغنيته الجديدة "فيرساتشي بيبي" لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وفق صحيفة الأخبار.

ونشر محمد رمضان، الأربعاء، عبر حسابه على إنستغرام، مقطع من فيديو كليب "فيرساتشي بيبي"، وأرفقه بالقول: "إن شاء الله بعد ساعات قليلة كليب ڤيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية على يوتيوب".

وتابع: "كامل الأرباح إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كل سنة والجمهور في أفضل حال".

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل "موسى"، الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من الفنانة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.