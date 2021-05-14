الإعلامية إيمان الحصري تخضع لـ 7 عمليات جراحية بسبب خطأ طبي

المصدر: البيان الإلكتروني

ما زال الوضع الصحي للإعلامية المصرية إيمان الحصري حرجا، بعد تعرضها لمضاعفات صحية خطيرة بسبب خطأ طبي، نجم عنه خضوعها لعدة عمليات متتالية خلال الفترة الماضية.

وكانت الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصري، قد كشفت سر اختفائها عن الأنظار طوال شهر رمضان 2021، وأكدت خضوعها لعملية جراحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها أو تفاصيل المرض الذي تعاني منه، مع الإشارة لتعرضها لمضاعفات طبية "مؤسفة" استدعت خضوعها لـ 7 جراحات أخرى أملا في تلافي ما حدث من خطأ طبي في العملية الجراحية الأولى، وفقا لموقع فيتو.

وأصدرت أسرة الإعلامية إيمان الحصري بيانا مؤخرا على الصفحة الرسمية لها عبر فيسبوك، لطمأنة جمهورها على وضعها الصحي، أكدوا فيه أنها خضعت بالفعل لجراحة لوقف مضاعفات الجراحة الأولى الخاطئة، واستقرت حالتها بالفعل.

وأضاف البيان: ونسألكم جميعًا فضلا استمرارية الدعاء لها خاصةً في هذه الأيام المباركة، حتى تستقر الحالة بشكل كامل بأذن الله تعالى .. ‏‎‫اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيء قدير.

ولم تكشف أسرة الإعلامية إيمان الحصري حتى الآن عن طبيعة المرض الذي تعاني منه، حيث أنها خضعت لـ 7 عمليات خلال 20 يوما، وتم وضعها داخل العناية المركزة لتبقى تحت الملاحظة الطبية.

وبدأت أسرتها التفكير في نقلها للعلاج بالخارج إذا استمر وضعها الصحي على هذا النحو، واستقرت حالة إيمان الحصري لمدة 48 ساعة بعد العملية الجراحية الأخيرة ولكنها عادت للتدهور من جديد.