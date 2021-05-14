المهن التمثيلية تكشف آخر التطورات الصحية للفنان سمير غانم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم، قائلاً "حالة أستاذ سمير غانم زي ما هي ومفيش أي جديد، وأتمنى الناس تبطل الشائعات اللي بتطلع عليهم دي وتدعيلهم"، وفقا للمصري اليوم.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد أعلن عن نقل «غانم» و«عبدالعزيز» للمستشفى، وكتب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «لكل متابعيني الغاليين.. أرجو منكم الدعاء لحبايبنا.. أغلى وأنقى وأطيب الناس سمير غانم ودلال عبدالعزيز بالشفاء العاجل يا رب.. يا رب بحق هذه الأيام المفترجة الطف بهما واكتب لهما الشفاء العاجل».

وخرجت الفنانة دنيا سمير غانم عن صمتها، بعد نقل والديها إلى غرفة العناية المركزة، عقب إصابتهما بفيروس كورونا، ونشرت عبر حسابها على تطبيق «إنستغرام»، صيغة مطولة للدعاء بالشفاء لهما، تم تداولها عبر عدة حسابات لنجوم الفن، طلبًا من الله مد يد العون للنجمين الكبيرين.

وعلق الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم على الشائعات أيضًا وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: «لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحمايا الأستاذ سمير غانم، ونرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر أو بوست بخصوصه أو حماتي الأستاذة دلال عبدالعزيز إلا ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة رامي رضوان».