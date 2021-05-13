فنانة مصرية تروي تفاصيل تحرش طبيب بها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية زينب غريب عن تعرضها للتحرش من قبل طبيب بيطري في منطقة قصر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكتبت غريب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهاردة.. يتقال لي إما إسكتي وإما ده مريض والمسامح كريم.. وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست مثلها مثلي بالضبط".

وتابعت: "أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أو اغتصب، أو تحرش تدافع عنه وتنسى إني في مقام ابنتها أيضا.. فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي أو أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب.. والأغرب إنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه!".

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها تفاجأت بشخص يصورها من ظهرها في منطقة قصر النيل بالعاصمة القاهرة، فذهبت إلى أقرب نقطة شرطة وقدمت بلاغا ضد المتحرش، الذي اكتشفت أنه طبيب بيطري ومتزوج، مؤكدة أن كل أفراد الشرطة والنيابة تعاملوا معها بكل احترام وحرصوا على إنهاء كل الإجراءات بشكل سريع.

وأكدت "غريب" أن أسرة المتحرش بها تواصلت معها من أجل التنازل عن المحضر، لكنها طلبت منهم ضمانة بألا يكرر هذا الفعل مع أي فتاة أخرى.