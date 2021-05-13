بسبب ملابسه.. شريف مدكور يتهم منتقديه بجهل التراث

المصدر: البيان الإلكتروني

اتهم الإعلامي المصري شريف مدكور بعض جمهوره ومتابعيه بجهل تراث وطنهم، معرباً عن رفضه لما تعرَّض له من نقد لاذع بسبب ملابسه.

وقال مدكور، أمس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ناس شايفة إن القمصان دي مش شيك وده مش مهم، لأن كل واحد حر في ذوقه. بس الغريبة إن في ناس شايفة إن القمصان مش رجالي".

وأضاف: "طيب ما هو أنا مش ذنبي أنك أو إنتي مش عارفين ثقافة مصر وأجدادنا الرجال كانوا بيلبسوا إيه من أيام مصر القديمة لغاية منتصف القرن 18، كانت كل الملابس مشغولة يدوياً وعليها تطريز وشغل إبرة".

وأردف: "كل القمصان دي مستوحاة من التراث المصري القديم بس بطريقة عصرية، والغريبة إن أغلب اللي مش عاجبهم لابسين هدوم على يفط لماركات غربية! مش ذنبي إن حضرتك حابب تكون يافطة متحركة".

يُذكر أن شريف مدكور قدَّم أخيراً برنامج "حول الأرض في 30 يوم" خلال موسم رمضان على إذاعات راديو النيل، وتقوم فكرته على التعرف إلى معلومات عن الكواكب والنجوم والكرة الأرضية.