تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مقربة من الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز تطورات حالتهما الصحية بعد إصابتهما بفيروس كورونا، حيث يرقد الفنانان في أحد مستشفيات القاهرة، ويحتاجان إلى مساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي من أجل السيطرة على نسبة الأكسجين.

وأكد عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، أن وضع سمير غانم وزوجته "يبقى على ما هو عليه، وما زال وضعهما حرجا" مطالبا الجميع بالدعاء لهما.

وترددت أنباء مؤخراً حول وفاة سمير غانم، إلا أن مصدرا مقربا من عائلة الفنان الكبير نفى صحتها، مؤكداً أن سمير غانم في حالة حرجة للغاية بالفعل، ولكن أنباء وفاته مجرد شائعة.

كما علق الفنان المصري، حسن الرداد، لأول مرة على شائعات المرض والوفاة التي تلاحق حماه الفنان سمير غانم وحماته دلال عبد العزيز، مطالبا الجميع بالتوقف عن تداول الشائعة أو أي أخبار عن الحالة الصحية للنجمين، إلا ما يتم نشره عبر حسابه الموثق أو حساب الإعلامي رامي رضوان زوج النجمة دنيا سمير غانم.