تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي وإيمان الحصري

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الإعلامي المصري عمرو أديب أن "الوعكة الصحية لزميله وائل الإبراشي طولت أوي وأنا بقوله إن المذيع جهاز تنفسي، وأنا عبارة عن منفاخ ومجرد صوت.. ولو صدري بيوجعني شوية أنا خلاص خلصت وانتهيت".

وتابع "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية: "وائل الإبراشي تعب في صدره وبقوله إن شاء الله تتحسن وترجع وتبقى معانا؛ لأني أنا بحترم المذيع اللي أصله صحفي شاطر، ونتفق معاه أو نختلف لكنه متشاف وبيتسمع".

وأضاف: "بقولك شد حيلك يا وائل الإبراشي، وأنا وجمهورك مستنيك ومستعدين نعمل أي حاجة علشان نساندك، وهي دي أصول الكار "المهنة" لازم نقف بجانب أبناء كارك".

وعن الإعلامية إيمان الحصري، قال أديب: "شغلها دايمًا فيه تعب وبحث وأنا أحب أتفرج عليها، وكانت بتعمل عملية ولكن يبدو أن ليها مضاعفات وليها تطورات غير جيدة، واتعمل 7 عمليات علشان تضميد العملية الأولى".

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن الوضع الصحي للإعلامية إيمان الحصري حرج.

وكان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا قد أكد أن الإعلامي وائل الإبراشي يتمتع بحالة صحية جيدة وسيعود للشاشة قريبًا.

و في سياق متصل وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة إلى الإعلامي وائل الإبراشي بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية .

وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "اتمنى أنه يعود بالسلامة.. وشد حيلك يا وائل وارجع وفرفش كده إحنا منتظرينك".

وأضافت الحديدي، إنها تفاجأت بخبر مرض الإعلامية إيمان الحصري، وأنها شخصية محبوبة، ونتمنى لها الشفاء العاجل والعودة مرة أخري للشاشة".

وأوضحت أن إيمان الحصري أجرت العديد من العمليات خلال الفترة الماضية، وأن شقيقها أكد أنها أجرت العديد من العمليات، وينتظروا نتائج العملية الأخيرة".