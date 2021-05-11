هل تعود الفنانة حلا شيحة إلى اعتزال الفن؟

المصدر: وكالات

أقدمت الفنانة المصرية العائدة من الاعتزال حلا شيحة على خطوة جديدة أثارت التساؤلات حول احتمال عودتها لارتداء الحجاب واعتزال العمل الفني مجددا.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "حلا شيحة غيرت صورتها الشخصية على بروفايل حسابها على موقع "إنستغرام"، ووضعت صورة لها بغطاء رأس يكشف عن القليل من خصلات شعرها، واكتفت بوضعها كصورة شخصية لحسابها ولم تنشر أي صور حديثة بالحجاب.

وبعد إعلان الفنانة حلا شيحة الزواج من المنتج معز مسعود قامت بحذف العديد من صور جلسات تصوير جريئة أجرتها بعد أن عادت مجددا للفن، واستبدلتها بصور عائلية تجمعها بزوجها وأبنائهما وأدعية دينية.

واحتفل الداعية والإعلامي معز مسعود، والفنانة حلا شيحة، بعقد قرانهما في 9 فبراير الماضي داخل أحد الفنادق الكبرى، وعلقت حلا شيحة على عقد قرانها، بنشر صورة من الحفل عبر صفحتها على موقع «انستغرام»، قائلة: "لحظة خاصة جدا لنا".