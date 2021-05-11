شاهد.. آخر لحظات الفنان مشاري البلام باكياً قبل وفاته

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه للحظات الأخيرة للفنان الكويتي مشاري البلام.

ويظهر البلام في الفيديو الذي نشرته الإعلامية الكويتية، مي العيدان، على صفحتها في "إنستغرام"، في مشهد مؤثر وكأنه كان يبكي بخشوع.

وقال البلام في الفيديو، وكأنه كان يعلم باقتراب أجله: "ناس تودع وناس تستقبل... والحمد لله على كل حال.. هذه الدنيا".

وعلقت العيدان على الفيديو، وقالت: "ابن الفنان مشاري البلام ينشر آخر فيديو لوالده . . الله يرحمك يامشاري وفعلا هذا اللي صار معاك جت بنتك شيخه الله يحفظها و أنت وادعت. . بُطُون تدفع وأرض تبلع الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".